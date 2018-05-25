بسبب السندريلا.. أخت سعاد حسني: سأقاضي مسلسل عادل إمام

جدل كبير أثارته السيدة جانجاه عبد المنعم الأخت غير الشقيقة للفنانة الراحلة سعاد حسني بعدما اتهمت مسلسل “عوالم خفية” الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام ويعرض في شهر رمضان الجاري، بأنه يتناول القصة الخاصة بالفنانة الراحلة.

فنانة تعكف على كتابة مذكراتها، التي تحمل الكثير من الأسرار وقضايا الفساد، إلا أن شخصا يتتبعها ويقوم بدفعها من الشرفة وقتلها، لتسجل الجريمة على كونها انتحار الفنانة بعد مرورها بمحنة اكتئاب شديدة.

تلك هي قصة المسلسل التي جسدت فيه الفنانة رانيا فريد شوقي دور الفنانة مريم أمين، فيما يلعب الزعيم عادل إمام دور الصحافي هلال كامل الذي يبحث في مذكرات الفنانة الراحلة ويكشف قضايا الفساد التي تتناولها.

وفي تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” أكدت السيدة جانجاه عبد المنعم أنها تتابع السوشيال ميديا منذ انطلاق عروض المسلسلات، وشاهدت كيف يتحدث الجمهور عن كون المسلسل هو تجسيد لشخصية الراحلة سعاد حسني وقصتها.

وأوضحت أخت سعاد حسني أن المسلسل يتناول قصة الراحلة ولكنهم يحاولون التلاعب بالجمهور، مشيرة إلى كون النقاط التي يتناولها العمل تتطابق مع قصة السندريلا.

المسلسل يتحدث عن قضية قتل سياسي وهو ما حدث مع سعاد حسني، هذا ما أكدته أختها، مشيرة إلى كون الفارق هو أن الفنانة في المسلسل قامت بكتابة المذكرات فيما تولت سعاد حسني تسجيل المذكرات.

وأوضحت جانجاه أن عادل إمام في المسلسل قدم شخصيتها هي في الحقيقة، بعدما ظلت لـ 18 عاما تبحث في قضية أختها، وقدمت في النهاية كتابها “أسرار الجريمة الخفية” الذي كشف كل ما يتعلق بوفاة أختها.

وأمام ما ذكره مؤلف المسلسل عن كون العمل لا يتناول قضية السندريلا، معتبرا أن العمل يذكر صراحة أن الفنانة قتلت، فيما تظل الأمور معلقة بخصوص قصة السندريلا التي لم يتأكد إن كانت قتلت أم انتحرت.

وهو ما ردت عليه جانجاه بكون المؤلف يتحدث بهذه الأمور من أجل إعفاء المسلسل من الاتهامات الموجهة إليه، معتبرة أن كل القرائن تؤكد أن المسلسل يتناول قصة أختها.

كما أكدت أن الكتاب الذي قدمته يشرح القصة كاملة، مشيرة إلى كونها تتابع مع مستشارها القانوني الخطوات التي ستلجأ إليها، على أن يحكم القضاء بينها وبين أسرة المسلسل.