بريطانية تفقد ثلثي وزنها بسبب الخوف

فقدت فتاة بريطانية مصابة بالسمنة ما يقارب من ثلثي وزنها، بعدما شعرت بالخوف على حياتها عقب وفاة والدها بسبب أمراض مرتبطة بالوزن الزائد.

وتخلصت دون داوسون (38 سنة) من مدينة تشستر لي ستريت في بريطانيا، والتي تعاني من مرض الشراهة، من 114 كلغم من وزنها البالغ 181 كلغم، بحسب صحيفة ميرور.

وتقول داوسون وهي أم لطفلين: “قررت التخلص من الوزن الزائد بسبب الخوف من اللحاق بأبي الذي توفي بعمر 61 سنة فقط، حيث كان يعاني من السمنة التي تسببت بإصابته بالسرطان”.

وبعدما أدركت أن السمنة قد تسبب الوفاة المبكرة، أصيبت داوسون بـ “رعب شديد” خاصة وهي مصابة بالسكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ولم يكن بإمكانها القيام بأي عمل من دون مساعدة خارجية، حتى أنه كان من الصعب عليها مغادرة المنزل بسبب ضيق التنفس.

وقررت داوسون اتباع نظام غذائي صارم سعراته الحرارية لا تزيد عن 1800 سعرة في اليوم، واستمرت على هذا النظام على الرغم من صعوبته في البداية، ومن ثم اعتادت عليه وأصبح وزنها حاليا 67 كلغم.

المصدر: وكالات