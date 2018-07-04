بريطانيا.. توقيف عاملة طبية يشتبه بقتلها 8 أطفال

أوقفت السلطات البريطانية عاملة مستشفى في تشستر شمال غرب إنجلترا للاشتباه بأنها قتلت ثمانية أطفال حديثي الولادة وحاولت قتل ستة غيرهم، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وكانت السلطات فتحت تحقيقا في أيار/مايو من العام 2017 حول وفاة 15 طفلا بين حزيران/يونيو 2015 وحزيران/يونيو 2016 في قسم التوليد في المستشفى.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف امرأة، الثلاثاء، تعمل ضمن الفريق الطبي، ولم يُعرف بعد ما إن كانت طبيبة أو ممرضة أو غير ذلك.

وقال المحقق بول هيوز “إنه تحقيق معقّد جدا وحساس جدا، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لنفهم بدقة سبب وفاة هؤلاء الأطفال أو غيابهم عن الوعي”.

وأضاف أن توقيف هذه العاملة في المستشفى “يشكّل خطوة مهمة، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة”.

واتّسع التحقيق الآن ليشمل وفاة 17 طفلا وإصابة 15 آخرين بمشكلات صحية، بين آذار/مارس 2015 وحزيران/يونيو 2016.

منزل العاملة تعرض لعملية تفتيش

وأكد هيوز أن قسم التوليد في المستشفى “يمكنه أن يواصل عمله بما هو عليه الآن” من دون مشكلة.

وأصدرت إدارة المستشفى بيانا قالت فيه: “علينا أن نفهم ما جرى هنا، وأن نحصل على إجابات نبحث عنها نحن والعائلات” المعنية.