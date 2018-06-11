بروتين طبيعي بمكونات بسيطة لفرد الشعر المجعد

يحتاج الشعر المجعد إلى عناية خاصة، لتنعيمه وفرده، وحلم كل فتاة الحصول على شعر ناعم ومفرود، ولتحقيق هذا الحلم بعيداً عن استخدام منتجات البروتين والكرياتين وغيرها من المنتجات التي تحتوي على مواد كميائية، والتي بالطبع تضر شعرك إن لم يكن في الوقت الحالي فعلى المدى البعيد، نقدم لك سيدتي مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر المجعد وجعله ناعماً بطريقة طبيعية ومنزلية.

وصفة الموز وحليب جوز الهند لتغذية الشعر المكونات:

موزة واحدة

2 ملعقة كبيرة حليب جوز الهند

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بهرس الموزة جيداً في وعاء مناسب

أضيفي على الموز حليب جوز الهند والعسل وزيت جوز الهند وقلبيهم جيداً

اغسلي الشعر جيداً واستخدمي الوصفة على الشعر المبلل قليلاً

اتركي الوصفة على الشعر لمدة 30 دقيقة

اشطفي شعرك جيداً بالبلسم والماء الفاتر لإزالة بقايا الوصفة

وصفة البيض وزيت جذور الأرقطيون يغنيك عن بروتين الشعر

المكونات:

2 صفار بيض

2 ملعقة كبيرة زيت جذور الأرقطيون

ملعقة عصير ليمون

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات السابقة جيداً في وعاء مناسب

استخدمي الوصفة على الشعر مع التدليك المستمر

اتركي الوصفة لمدة 40 دقيقة لا أقل

اغسلي شعرك من بقايا الوصفة بالماء الفاتر

اتركي الشعر يجف ثم قومي بتمشيطه

يمكنك استخدام الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج مرضية

وصفة الفراولة والعسل لتكثيف الشعر وترطيبه

المكونات:

7 حبات فراولة

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام:

اهرسي حبات الفراولة جيداً في وعاء مناسب

أضيفي العسل وزيت جوز الهند وقلبيهم جيداً لتحصلي على عجينة سائلة

اغسلي شعرك واستخدمي الوصفة على الشعر المبلل قليلاً

دلكي شعرك بالخليط لمدة دقيقتين

اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعة كاملة لا أقل

اغسلي شعرك جيداً بالماء ولا داعي لاستخدام البلسم أو الشامبو

كرري الوصفة مرة أسبوعياً للوصول إلى النتيجة المطلوبة

فوائد المكونات الرئيسية على الشعر>

الفراولة

تعد الفراولة من أفضل المكونات المفيدة للشعر، فهي غنية بفيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد للشعر.

الموز

يحتوي على جرعة كبيرة من البوتاسيوم، وفيتامين E التي تعمل على تنعيم الشعر من الجذور إلى الأطراف.

البيض

يحتوي البيض على البروتينات التي تقوي جذور الشعر.