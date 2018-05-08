مايو 09, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

براءة شيرين عبد الوهاب من قضية “بلهارسيا النيل”

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فى :شؤون المرأة
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براءة شيرين عبد الوهاب من قضية “بلهارسيا النيل”

أعلنت محكمة الاستئناف في جنوب القاهرة براءة المطربة شيرين عبد الوهاب من قضية “بلهارسيا النيل” المتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة والسخرية من نهر النيل، بعد أن قبل الاستئناف المقدم منها على الحكم بحبسها 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى بسبب رفعها بطريقة غير التي رسمت إليها حيث ألزمت المدعي بالحق المدني مصاريف الدعوى، و ٧٥ جنية اتعاب محاماة.

وكانت محكمة جنح المقطم قضت، بحبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدني و50 جنيهاً كأتعاب للمحاماة.

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