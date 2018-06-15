بحوار ثنائي .. ملكة جمال إسرائيل: كنت اخشاها.. نظيرتها العراقية: هكذا طمأنتها

نشر موقع محطة “BBC” قسم اللغة العربية اليوم الجمعة حوارا بين ملكة جمال العراق التي تزور إسرائيل حاليا وبين صديقتها ملكة جمال إسرائيل.

وإضطرت أسرة ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة عيدان إلى الفرار من وطنها بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة إنستاغرام لابنتهم مع ملكة جمال إسرائيل.

زارت سارة إسرائيل قبل أيام، ولا تربط بلدها العراق أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت سارة في تصريحات للتلفزيون الإسرائيلي إنها لا تعتقد أن العراق وإسرائيل عدوان، بل حكومتيهما.

سارة عيدان ملكت جمال العراق لعام 2017 سردت تفاصيل مغادرة اسرتها للعراق بالقول: تلقيت انا واسرتي تهديدات بالقتل، وقد اضطرت الاسرة مغادرة البلاد.

وتقول سارة أيضا “كنت خائفة جدا جدا لكني لم ازرهم”، أي اسرتها في العراق.

وطالب المسؤولون على تنظيم مسابقة ملكة جمال العراق من “عيدان” إزالة صورة تجمعها مع ملكة جمال إسرائيل الا انها رفضت.

وتضع عيدان صورة “سيلفي” لها مع ملكة جمال إسرائيل على موقع “انستغرام”.

وأثارت تلك الصورة عاصفة من الجدل دفعت اسرة “عيدان” الى الفرار من بلادها.

وتقول سارة انها وملكة جمال إسرائيل التقيا خلال مسابقة ملكة جمال الكون لالتقاط صورة جماعية، مضيفة “بدأنا نتحدث اخبرتني انها كانت خائفة من الاقتراب مني، وقلت لها بسبب بلدينا” ؟

وتقول ملكة جمال إسرائيل: كنت اخشى الحديث معها لأنني لم اكن اعرف ماذا سيكون ردة فعلها

عيدان: قلت لها لا ينبغي ان تكون هناك مشكلة لأننا سفيرتان للسلام

مكلة جمال إسرائيل: لذلك قررنا ان نلتقط هذه الصورة، واصبحنا صديقتين نريد ان يعرف الجميع ذلك.

وكانت اللجنة اليهودية الامريكية المناصرة لإسرائيل دعت “عيدان” لزيارة إسرائيل لتلقي مع صديقتها بعد ستة اشهر من لقائهما الأول.