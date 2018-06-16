بالصور.. أنجلينا جولي وسط أطلال الموصل

وصلت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الممثلة الأميركية الشهيرة، أنجلينا جولي، اليوم السبت، إلى الجانب الأيمن من الموصل لتقديم المساعدات للعوائل وزيارة جامع النوري الكبير.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن جولي تبرعت بمليوني دولار أميركي من حسابها الشخصي، لإعمار المدينة القديمة.

ورفضت الفنانة الأميركية الشهيرة مرافقة كاميرات التصوير لها أثناء زيارتها.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (10 يوليو/تموز 2017) بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم “داعش” بالكامل.