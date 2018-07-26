باسكال مشعلاني: هذا رأيي في عمليات التجميل

أطلقت الفنانة باسكال مشعلاني أغنية منفردة بعنوان “بخاف أعشقك” بعد ألبومها الأخير “حبي مش حكي” والذي لم يمضِ عام على إصداره.

وقالت مشعلاني لـ”العربية.نت” إنها جسدت صورة المرأة الحائرة بين أن تترك حبيبها أو أن تبقى معه في فيديو كليب “بخاف أعشقك”، والأغنية من ألحان زوجها ملحم أبو شديد، وكلمات مارون روحانا، والإخراج لفادي حداد.

وتعتزم باسكال مشعلاني إطلاق أغنية خليجية بعنوان “العبها صح”، وهي أغنية منفردة من كلمات سعود الشربتلي.

وتعتبر باسكال مشعلاني ابنها الصغير إيلي “كل شيء في حياتها، فهو الابن والحبيب والصديق الصغير”.

وترى باسكال أن ابنها إيلي “موهوب جداً ومحب للفن منذ صغره، ويعزف على البيانو”.

وعادت مؤخراً من رحلة استجمام خارج لبنان مع عائلتها، وتقضي حالياً وقتها بين الجبل والبحر وزيارة الأماكن السياحية في لبنان.

وقالت إنه “يقهرها الظلم ويحزنها الموت ورؤية الأطفال المشردين والجائعين والمسنين ممن لا يجدون من يهتم بشيخوختهم”.

وتعتبر نفسها إنسانة “طبيعية جداً”، وتملك الإيمان والتفاؤل، وهي ليست ضد عمليات التجميل إذا كانت تهدف إلى تصحيح أمر ما عند المرأة وليس تلك العشوائية التي تؤدي إلى التشويه.