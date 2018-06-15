انتخاب أول امرأة سمراء رئيسة لبلدية سان فرانسيسكود

انتخبت “لندن بريد” رئيسة لبلدية سان فرانسيسكو لتصبح بذلك أول امرأة ذات بشرة سمراء تتبوأ هذا المنصب، وأول امرأة على الإطلاق تنتخب رئيسة لبلدية مدينة أمريكية بهذه الضخامة.

وفازت بريد (43 عاما) بمنصب رئيسة المجلس البلدي لمدينة سان فرانسيسكو التي تعتبر معقلا للديمقراطيين، ويشكل البيض والهسبانيون الأغلبية الساحقة من سكانها، بعد حملة انتخابية أبرزت فيها أصولها المتواضعة، وأطلقت وعودا تركز على معالجة أزمة السكن الحادة التي تعاني منها المدينة، إضافة إلى ظاهرة المشردين.

ولفتت صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل”، إلى أن ما يزيد من أهمية فوز بريد هو أن كلفة المعيشة الباهظة في سان فرانسيسكو، التي تعتبر، مع نيويورك، أغلى مدينتين في الولايات المتحدة، “دفعت بغالبية أبناء الطبقة الوسطى ذوي الأصول الإفريقية إلى المغادرة” مما خفّض نسبة هؤلاء إلى 5% فقط من إجمالي السكان (مقابل 13% في عام 1970).