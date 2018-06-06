انتحار مصممة الأزياء كايت سبايد يفجع محبيها!

في خبر مفجع، كشفت مواقع وصحف عالمية أنه تم العثور على جثة مصممة الأزياء الأميركية كايت سبايد Kate Spade داخل شقتها في منهاتن.

وحسب وكالة “Associated Press”، فقد عثرت مدبرة المنزل على سبايد (55 عاماً) معلقة في سقف غرفتها، أي أنها انتحرت شنقاً.

أما السبب المرجح للإنتحار فهو إصابتها باكتئاب حادّ وضغط نفسي كبير، وحتى الساعة لم يُعرف اذا تركت سبايد رسالة انتحار تكشف الدوافع وراء ذلك.

حقائب اليد التي اشتهرت كايت سبايد في تصميمها، أحدثت نقلة نوعية في مجال صناعة الموضة خلال فترة التسعينيات، كما أن الشركة التي أسّستها تحت إسم Kate Spade New York كانت تضمّ أكثر من 140 متجراً في 175 دولة في العالم.

وفي العام 2016، أطلقت سبايد خط أزياء Frances Valentine، الذي سمّته على اسم ابنتها.

بعد انتشار خبر وفاة كايت، سرعان ما انتشرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبّرت مجموعة كبيرة من النساء عن حزنهنّ الكبير خاصة أن حقائب Kate Spade New York كانت السباقة في إطلالتهنّ.

وكان لافتا تغريدة لإبنة بيل وهيلاري كلينتون، شالسا، التي علّقت على خبر وفاة كايت بالقول: “جدتي أهدتني أول حقيبة من Kate Spade New York حين كنت في المدرسة، عائلة كايت واصدقاءها دائما في قلبي”.