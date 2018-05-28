مايو 29, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ام تبيع ابنتها وتشتري مستحضرات تجميل بالنقود

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فى :شؤون المرأة
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بالصور : ام تثير الجدل ببيع ابنتها وشراء مستحضرات تجميل بالنقود

ادعت سيدة تعيش في تشنجتشو أن ابنتها البالغة من العمر سنة واحدة قد اختفت.

وقالت الأم إنها ذهبت إلى المدينة لمشاهدة معالمها السياحية، لكنها فقدت ابنتها الرضيعة داخل محطة قطار. ورغم ادعاءاتها، كشفت التحقيقات التي استغرقت 10 ساعات فقط أن الطفلة لم تختف كما زعمت والدتها، بل قامت ببيعها مقابل 50 ألف يوان (7800 دولار).

وذكرت التقارير أن الأم اعترفت بعد ذلك ببيع ابنتها بعد وصولها إلى المدينة، وذهبت إلى التسوق بعد الحادث وأنفقت 6000 يوان على مستحضرات التجميل.

وأضافت أن الشرطة تمكنت من تعقب الطفلة الصغيرة وإعادتها في النهاية إلى والدها، بينما اعتقلت شخصين بتهمة تهريب الأطفال.

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