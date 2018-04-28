امرأة تنجب 6 توائم بعد 7 سنوات من الزواج

أنجبت سيدة مغربية، تبلغ من العمر 30 عاما، 6 توائم في مدينة مراكش المغربية، بعد 7 سنوات من الزواج.

وذكر إدريس راشيدي، والد التوائم انه كان ينتظر مولودا واحدا لمدة 7 سنوات، لكنه رزق بستة مواليد دفعة واحدة.

وأوضح أن زوجته [خديجة جمالي]، أنجبت “6 مواليد، 4 ذكور وأنثتين” وصحتهم جيدة.

وأشار أن زوجته لا تزال تعاني من مضاعفات العملية الجراحية التي خضعت لها.

وأضاف راشيدي الذي يقطن في مدينة آسفي غرب، أن الأطباء نصحوه بضرورة الانتقال إلى مصحة خاصة في مدينة مراكش وسط، من أجل الحفاظ على صحتهم.

وطالب راشيدي المسؤولين بالتدخل للمساعدة، حتى يتمكن من تربية أبنائه، خصوصا أنه بحاجة إلى وسيلة نقل خاصة، فضلا عن مصاريف الأكل والملبس.