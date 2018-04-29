امرأة تستعين بيوتيوب لتوليد نفسها وموقع اخر لقطع الحبل السُرّي

برغم علمها باحتمالية الدخول بمرحلة المخاض خلال طيرانها لزيارة صديقتها بألمانيا، قامت الأميركية تينا فيي بالمخاطرة حتى لا تخسر أموالاً حال إلغائها موعد السفر المقرر مسبقاً.

وخلال توقف رحلتها لليلة بالعاصمة التركية إسطنبول، بدأت فيي [22 عاماً] الشعور بأعراض الولادة فقررت أن تقوم بتوليد نفسها بغرفة فندق بمساعدة فيديوهات منشورة على موقع يوتيوب.

وقالت فيي لشبكة إن بي سي الأميركية: “بدأت أشعر بالآلام قبل هبوط الطائرة بإسطنبول وفور دخولي إلى سيارة الأجرة خارج المطار أدركت أنني لا املك الكثير من الوقت للذهاب إلى المستشفى وخاصة مع افتقاري للغة التركية وكل من صادفتهم بالمطار وخارجه لا يتحدثون الإنجليزية”.

وأضافت فييي: “اعتدت على القيام بكل شيء بمساعدة الإنترنت، فبحثت على يوتيوب عن فيديوهات لأسهل طرق الولادة وهي ولادة الماء، فجلبت منشفتين وغمرت حوض دورة المياه بالماء تحضيراً لتوليد نفسي حتى خرج الرضيع بسرعة”.

ولم تكتف فيي بمساعدة يوتيوب، بل لجأت لموقع “ويكي هاو” للقراءة عن كيفية التعامل مع الذكر الرضيع فور ولادته.

وقالت: “قرأت أنه لا يجب سحب المشيمة في حالة ولادة الذكور الرضّع. كذلك قرأت عن كيفية قطع الحبل السُرّي وقمت بقطعه باستخدام أربطة حذائي وسكين للجيب قمت بتعقيمه بواسطة الغلاية الموجودة بغرفة الفندق”.