النساء “يقضين وقتا أطول” في التخطيط للإجازة الصيفية من الحمل

تقضي بعض النساء مزيدا من الوقت في التخطيط لإجازتهن الصيفية أكثر من تخطيطهن للحمل، بحسب مسح أجرته منظمة “تومي” الخيرية المعنية بصحة الأطفال.

وبدأت امرأة واحدة من بين كل خمس نساء تناول حمض الفوليك قبل التوقف عن تناول وسائل منع الحمل، بينما لم تتناوله واحدة من بين كل ست نساء على الإطلاق.

وتحد أقراص حمض الفوليك اليومية، التي تتناولها المرأة في محاولتها للحفاظ على حملها، من مخاطر إصابة الجنين بأضرار في الدماغ أو العمود الفقري.

وقال خبراء إن التغذية ونمط الحياة المناسبين قبل الحمل يشكلان عاملا مهما للغاية في التمتع بصحة أفضل خلال الحمل والولادة.

ويمكن للزوجين اتباع طرق كثيرة للتمتع بصحة أفضل أثناء الحمل إذ خطط له بأسابيع أو أشهر قبل حدوثه.

ومن هذه الطرق التوقف عن التدخين وشرب الكحول وتناول الطعام بطريقة صحية واتباع نظام غذائي متوازن والمحافظة على وزن صحي.

لكن في مسح أجري على 750 امرأة، توصلت الدراسة إلى أن أكثر من النصف بقليل غيرن أنظمة غذائهن أثناء الحمل، كما لم تتناول 17 في المئة من الحالات التي خضعت للمسح حمض الفوليك على الإطلاق.

وفي المقابل، قضى ثلثهن ثلاثة أشهر أو يزيد في التخطيط للعطلة الصيفية.

“لا يخطر ببالي”

وحملت ريبيكا روس، من مقاطعة “سري” جنوب شرقي إنجلترا، في ابنتها الأولى بسرعة كبيرة ولم يخطر حمض الفوليك ببالها على الإطلاق.

وكانت روس حاملا في ابنتها في الأسبوع الثامن قبل أن تبدأ في تناول المكملات الغذائية، وذلك بعد مقابلة مع مساعدتها الطبية.

وتقول ريبيكا: “لا أعتقد أنني قرأت أن تناولها قبل الحمل فكرة جيدة”.

لكن، استمرت ريبيكا في تنشيط حالتها الصحية من خلال لعب الهوكي والتزلج على الجليد حتى أصبحت في الشهر السادس من حملها.

وأطلقت تومي حملة لمساعدة النساء على التخطيط للتمتع بحمل صحي من خلال خدمة على الإنترنت.

وتقدم الخدمة استشارات مخصصة للنساء الذين يجاوبون على استبيان بشأن نمط حياتهن.

ما هي وظيفة حمض الفوليك؟

يشكل حمض الفوليك عنصرا مهما خلال فترة الحمل ويحتاج إلى وقت ليبدأ تأثيره في الجسم

وفي الأسابيع الأولى من الحمل عندما تتطور القناة العصبية، وهو الهيكل الذي يتطور داخل دماغ الطفل وعموده الفقري، يمكن حدوث تشوهات.

ويحد تناول أقراص حمض الفوليك قبل أشهر من الحمل من مخاطر هذه التشوهات.

وعلى الرغم من أن حمض الفوليك (فيتامين بي 9) يمكن إيجاده في البروكلي والسبانخ والحمّص، فإن اتباع نظام غذائي صحي غير كافٍ بمفرده للحماية من حالات مثل تشقق العمود الفقري، الذي يحدث عند نمو عمود الطفل الفقري بطريقة غير سليمة.

وينصح معظم النساء بتناول مكملات غذائية بنحو 400 ميكروغرام يوميا. كما يمكن شراء الأقراص من الصيدليات ومراكز التسوق والطبيب الممارس.

ويمكنك التوقف عن تناول أقراص حمض الفوليك بعد مرور 12 أسبوعا من الحمل.

وفي حالة عدم تناول حمض الفوليك قبل الحمل، عليك البدء في تناوله بمجرد تأكدك من الحمل.

ماذا يقول الخبراء؟

قالت جين بروين، الرئيسة التنفيذية لمنظمة تومي الخيرية إن هدف المنظمة هو تحسين مستوى سلامة الأم والطفل أثناء الحمل.

وأضافت: “نحن نعلم أن نقص حمض الفوليك والتدخين والتغذية غير المناسبة وقلة النشاط البدني وزيادة مؤشر كتلة الجسم كلها أسباب تساهم في نتائج عكسية للحمل، حينئذ يكون قد فات الأوان للتعامل معها بعد الحمل”.

وقالت ليزلي ريغان، رئيسة رويال كوليدج لأطباء النساء والتوليد، إن واحدة من كل أربع نساء حامل في المملكة المتحدة تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

وتابعت: “التركيز على أهمية الحفاظ على نظام غذائي صحي ووزن مناسب قبل الحمل لن يساهم في تحسين صحة الأفراد فحسب، بل سيعزز من صحة حياة الأجيال القادمة ونوعيتها”.