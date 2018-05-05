الشبه بين ابنة كايلي جينير وحارسها الشخصي يثير الاستغراب

..فهل يكون هو والد الطفلة الحقيقي؟

لا تزال قصة ابنة النجمة العالمية ​كايلي جينر​ قضية مثيرة للجدل. فالبعض يعتبر أن والد الطفلة هو حبيب كايلي السابق مغني الراب تيغا، والبعض الآخر يعتقد أنه حبيبها الحالي ترافيس سكوت، لكن لم تتوقف النظريات هنا.

عدد لا بأس به من الجمهور ادّعى أن الوالد الحقيقي هو حارسها الشخصي ​تيم شونغ​ وذلك بعد انتشار صورة تجمعهما جنبًا إلى جنب، حيث بدأوا بمقارنة ملامحه اليابانية بملامح الطفلة الصغيرة، ويبدو واضحًا التشاببه الكبير بينهما.

وفي الصورة، الطفلة تمتلك عيون مثل عيون شونغ، كما أن بشرتها نوعًا ما تميل إلى البياض، من جهة أخرى، لا وجود تشابه بينها وبين ترافيس سكوت على الإطلاق.