الحكم بالسجن على أرملة ميلوسيفتش

أصدرت المحكمة الصربية العليا حكما بالسجن عاما واحدا على أرملة الرئيس اليوغوسلافي الراحل، سلوبودان ميلوسوفيتش.

وأعلنت وكالة أسوشيتد برس عن صدور الحكم، اليوم الأربعاء، من المحكمة العليا في بلغراد، التي اعتبرت ميريان (ميرا) ماركوفيتش، أرملة الزعيم الراحل، مذنبة في التهمة الموجهة إليها باستغلال السلطة عام 2000، وبناء على ذلك حكمت عليها غيابيا بالسجن لمدة عام واحد.

وكانت ماركوفيتش قد غادرت صربيا في فبراير عام 2003، وأدرجت على قائمة المطلوبين جنائيا عام 2005، وهي الآن تعيش في الاتحاد الروسي، وحصلت هي ونجلها على اللجوء السياسي في روسيا عام 2006.