دراسة : الإنجاب المتكرر يزيد إصابة النساء بالأزمات القلبية

أكدت دراسة طبية بريطانية أن المرأة التي لديها أكثر من طفل أو طفلين يزداد لديها خطر التعرض للإصابة بنوبة قلبية حادة في المستقبل بنسبة تصل إلى 40%.

وأشرت صحيفة [الاندبندنت] البريطانية أن الدراسة – التي أجراها أكاديميون في جامعة كامبريدج البريطانية – أظهرت أن الخطر الأكبر يتمثل في الأمهات اللاتي لديهن خمسة أطفال أو أكثر, ويزداد الخطر مع قدوم كل طفل.

ويشير الباحثون إلى أن كلا من الحمل والولادة يشكلان ضغطا كبيرا على القلب, بالإضافة إلى التوتر والمطالب في تربية عائلة أكبر مما يترك وقتا أقل للرعاية بالنفس.

وقالت دكتور كلير أوليفر- وليامز, التي قادت فريق البحث في جامعة كامبريدج, “إن الهدف من الدراسة ليس هو تخويف النساء بل لفت انتباهن إلى احتمال تعرضهن لخطر الإصابة بالأزمات القلبية, خاصة وأن الحمل والولادة يشكلان ضغطا هائلا على القلب, كما أن تربية الأطفال يمكن أن تكون مرهقة للغاية أيضا.

وكشفت الدراسة أن إنجاب المزيد من الأطفال مثل خمسة, يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%, وهي السبب الرئيسي في الإصابة بالأزمات القلبية, فضلا عن زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 25% وزيادة مخاطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17% عن إنجاب طفل أو اثنين.

وجمع فريق الدراسة, التي طرحت في مؤتمر جمعية أمراض القلب والأوعية الدموية في مانشستر, بيانات من أكثر من 8 آلاف سيدة من الأمريكيين البيض والأفارقة من أنحاء الولايات المتحدة في سن ما بين 45 و64 عاما.