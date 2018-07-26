اكتشفي الفوائد الجمالية للعنب!

يقبل الكبار والصغار على تناول فاكهة العنب اللذيذة، علماً بأن العنب يكشف عن فوائد غذائية وصحية كثيرة. وإلى جانب فوائده العديدة لمختلف أنحاء الجسم، فإنّ العنب مفيدٌ للبشرة على وجه التحديد.

بالفعل، يحتوي العنب على العديد من المواد المضادة للتأكسد التي تحافظ على شباب البشرة وتمنع ظهور علامات الشيخوخة.

كما يحمي البشرة من حروق الشمس، ويرطبها ويلطفها ويجددها، ويساعدها في التخلص من خلاياها الميتة.

والعنب مفيد أيضاً لتلطيف البشرة في حال تعرضها للسعات الحشرات، مثل النحل والبعوض.

وإذا أردت تنظيف البشرة بطريقة طبيعية من دون استعمال المستحضرات التجارية، افركي لبّ العنب على كامل الوجه لتسريع تجدد الخلايا، وتنظيف سطح البشرة من العيوب والبقع، وإعادة النضارة والحيوية إلى البشرة.