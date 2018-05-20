اكبر معمرة في العالم تقترب من الاحتفال ببلوغها 129 عاما

تقترب امرأة شيشانية من الاحتفال بعيد ميلادها الـ129، في الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، والتي تزعم بأنها أكبر معمرة في العالم.

وإذا كانت ادعاءات المرأة صحيحة، وتدعى كوكو استامبولوفا من قرية في الشيشان، فمن المفترض أن يكون عمرها 55 عاما وقت انتهاء الحرب العالمية الثانية، و102 عامين عندما انهار الاتحاد السوفييتي، بحسب صحيفة ‘نيويورك بوست’ الأمريكية.

واستندت استامبولوفا في ادعاءاتها، على جواز سفرها، الذي أوضح أن تاريخ ميلادها هو 1 يونيو 1889.

ويقول المسؤولون أن جميع وثائقها فقدت خلال حرب الشيشان الثانية من عام 1999 إلى 2009.

ويزعم صندوق التقاعد، وهو هيئة حكومية، أن هناك 37 شخصا تجاوزت أعمارهم 110 سنوات في روسيا.

وتم ترحيل استامبولوفا وعائلتها بعد الحرب العالمية الثانية، جنبا إلى جنب مع كامل الدولة الشيشانية إلى كازاخستان وسيبيريا، من قبل الزعيم الروسي الراحل ستالين، الذي اتهمهم بالتعاون مع النازيين.

وعندما سئلت عن كيف عاشت كل هذه الفترة طويلة، أجابت استامبولوفا: ‘إنها إرادة الله، لم أفعل شيئا لتحقيق ذلك، أرى أشخاصا يذهبون للرياضة، ويتناولون أطعمة خاصة، ويحافظون على لياقتهم، لكن ليس لدي أية فكرة عن كيف أعيش حتى الآن’.

ويقول أقارب كوكو استامبولوفا، إنها فقدت ابنتها الوحيدة قبل خمس سنوات، والتي كانت تعيش حتى بلوغها 104 أعوام، كما أنها فقدت العديد من الأطفال، بمن فيهم ابن يبلغ من العمر 6 سنوات.

واستامبولوفا تتحدث، وقادرة على إطعام نفسها والمشي، ولكن جسدها يعاني من الضعف.

وتصرح استامبولوفا بأنها متأكدة من أن حياتها لم تكن سعيدة، موضحة: ‘لقد نجوت خلال الحرب الأهلية (الروسية) (بعد الثورة البلشفية)، والحرب العالمية الثانية، وترحيل أمتنا في عام 1944 وعبر حربين شيشيتين.

وأشارت إلى أنها تتذكر مرور الدبابات الألمانية أمام منزل عائلتها، وكم كان ذلك الأمر مخيفا، لكنها حاولت عدم إظهار هذا، وكانت تختبئ في المنزل’.

يذكر أن المعمرة الفرنسية جين كالمينت، هي أكبر امرأة معمرة في العالم، إذ عاشت 122 عاما و164 يوما وتوفيت في عام 1997.