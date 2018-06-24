اعتقال مغربي هدد الفنانة ماجدة الرومي بالقتل

ألقت الشرطة المغربية القبض على شاب في السادسة والعشرين، لتورطه في توجيه رسالة تهديد بالقتل للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي على حسابها الشخصي في مواقع التواصل ، إذا شاركت في المهرجان الفني “موازين” الذي انطلق في الرباط.

وكانت مصالح الأمن المغربية قد فتحت تحقيقًا قضائيًا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة، فأجرت تحريات تقنية دقيقة مكنتها من التوصل إلى المشتبه به، وإلقاء القبض عليه بمكان إقامته في قرية “الخلايف” القريبة من مدينة برشيد المغربية.

وأكد عدد من المواقع المغربية أنه تم حجز الهاتف النقال الخاص بالمتهم، مع إجراء بحث شامل على حساباته الشخصية في مواقع التواصل.

وما يزال المتهم قيد الاعتقال إلى حين تقديمه للنيابة العامة قصد استكمال البحث والتحقيق معه، بتهمة “التهديد بالقتل والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص”.

وانطلقت بمدينة الرباط فعاليات مهرجان موازين بحضور جمهور غفير، لم تؤثر فيه دعوات المقاطعة التي انطلقت على مواقع التواصل منذ شهر تقريبًا، تحت شعار “خليه اغني بوحدو”.

وكان مناصرو المقاطعة قد وجهوا خلال هذه الفترة عدة رسائل إلى الفنانين العرب خصوصًا على حساباتهم الشخصية، يطلبون منهم عدم المشاركة في المهرجان احترامًا للفقراء المغاربة الذين يحتاجون الميزانية الضخمة التي تصرف سنويًا في التظاهرة حسب رأي المقاطعين.