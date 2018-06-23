اتّبعي هذه النصائح للوقاية من مشاكل الاسنان

غالباً ما يكون التهاب الضرس ناتجاً عن تسوس السن. وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى شعورك بألم وإنزعاج كبيرين خصوصًا خلال الليل إذ تزداد حدة الأعراض عند النوم أو الإستلقاء على الجانب.

وفي هذه الحالة، عليك التأكد من مراجعة الطبيب فوراً إذ سيقوم بعلاج التسوس وسيقوم بنتظيف جذر الأسنان.

وفي التالي، نقدم اليك نصائح من أجل تجنب التهاب الضرس.

لكي لا تواجهي هذه المشكلة من الأصل، ننصحك باتباع الخطوات التالية:

• التأكد من تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة بعد تناول أي وجبة.

• التأكد من زيارة طبيب الأسنان بشكلٍ روتيني من أجل تجنب تسوسها.

• تنظيف الأسنان عند الطبيب كل ستة أشهر تقريباً من أجل إزالة البكتريا والتسربات التي يمكن أن تكون عالقة على الأسنان.

• مراجعة الطبيب فور الشعور بأي ألم في الأسنان.

أخيراً، لا تهملي أي عارض تعانين منه وتأكدي من استشارة الطبيب لتتمكني من الحصول على العلاج المناسب قبل التهاب الضرس وتفاقم حدة الأعراض التي تعانين منها.