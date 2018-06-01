إيفانكا ترمب تواجه هجوماً شنيعاً بألفاظ جنسية

تعرضت #إيفانكا_ترمب، ابنة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، لهجوم فاحش بألفاظ جنسية صريحة من الكوميدية الأميركية، سامنثا بي، المعارضة لسياسات الإدارة الأميركية.

ووصفت #سامنثا_بي، إيفانكا بكلمة بذيئة للغاية تشير إلى عضو في جسد المرأة، وذلك على خلفية انتقاد الكوميدية لسياسات الهجرة التي يطبقها الرئيس ترمب.

وجاء الهجوم في برنامج سامنثا “Full Frontal” الذي قدمته الأربعاء الماضي على قناة TBS.

وتراجعت وسائل الإعلام الأميركية عن إعادة ترديد الكلمة الفاحشة،، وأشاروا إليها بالكلمة “C” في إشارة إلى أول حرف منها. وحتى موقع ” #يوتيوب” حجب الكلمات النابية عند إعادة بث المقطع.

ومن جانبها، دعت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، TBS و Time Warner (الشركة الأم لـ TBS وCNN)، الخميس، إلى اتخاذ إجراء ضد سامنثا بي، مشيرة إلى أن اللغة التي استخدمتها ضد إيفانكا في البرنامج “حقيرة وشرسة”.

وقالت إن الصمت الجماعي من قبل معارضي ترمب في وسائل الإعلام إزاء هذا الانتهاك هو أمر “مروع”.

وأضافت “إن تعليقاتها (سامنثا بي) المثيرة للاشمئزاز لم تكن ملائمة للبث، ويجب على التنفيذيين في Time Warner وTBS أن يثبتوا أنهم لا يتغاضون عن هذه الألفاظ النابية الصريحة عن أعضاء أنثوية على شبكتهم”.

وكانت بي تنتقد صورة نشرتها إيفانكا وهي تحتضن أصغر أطفالها، وقالت: “إيفانكا، أنت تدركين أنها صورة جميلة لك ولطفلك، ولكن دعيني أخبرك بأمر من أم إلى أم، حاولي أن تفعلي شيئا حيال ممارسات الهجرة التي ينتهجها والدك.. أيتها (وهنا استخدمت كلمة قبيحة وصريحة عن عضو أنثوي مصحوبة بوصف له)”.

وزادت “بي” جرعة البذاءة مواصلة مخاطبة إيفانكا: “الرئيس يصغي إليك، حاولي أن ترتدي ملابس خفيفة وقصيرة وتخبري والدك (وهنا استخدمت كلمة قبيحة أخرى) بضرورة إيقاف تلك الممارسات (تقصد سياسات الهجرة)”.

وهاجمت الكوميدية تحديدا القانون الحالي الذي تصدر عناوين الأخبار مؤخرا ويتيح للسلطات فصل الأطفال عن ذويهم من المهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون بالدخول إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبها، سارعت الكوميدية الأميركية تحت ضغوط متصاعدة إلى تقديم اعتذار عبر تويتر إلى إيفانكا، وكتبت في تغريدة بعد ظهر الخميس: “أتقدم باعتذار خالص إلى إيفانكا ترمب ومشاهديّ عن استخدام لغة فاضحة في برنامجي الليلة الماضية. الكلمات كانت غير ملائمة ولا مبرر لها، وأنا تجاوزت الحدود، ولذلك أبدي أسفي العميق”.

وتراجع معلنون على إثر التجاوز صراحة عن رعاية برنامج سامنثا بي نأيا بأنفسهم عن الفضيحة.

ورغم أنه لم يصدر عن شبكة التلفزة ما يشير إلى عزمها إيقاف برنامج سامنثا بي أو طردها، إلا أن الأسبوع الماضي شهد موقفا مماثلا طبقت فيه معايير مختلفة، بعد أن قررت قناة ABC إيقاف عرض مسلسل ناجح للممثلة الأميركية روزين بار، عقب تغريدة عنصرية وصفت بها فاليري جاريت، وهي امرأة أميركية من أصل إفريقي خدمت كمساعدة رفيعة في البيت الأبيض للرئيس السابق أوباما، بأنها تشبه القردة.