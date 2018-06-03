إعتمدي هذه الوصفات من خلطة الموز لتنعيم الشعر

توجد العديد من الفوائد الصحية للموز، بالإضافة إلى أنّه يُستخدم جمالياً للشعر والبشرة؛ فهو يرطّب الشعر ويمنع تساقطه ويكسبه الحيوية واللّمعان.

ويُعتبر الموز من أكثر أنواع الفاكهة فائدة للشّعر؛ وذلك لاحتوائه على الفيتامينات، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والزنك، و​الزيوت​، والكربوهيدرات التي تعالج مختلف مشاكله.

فوائد الموز للشّعر

تخفيف تجاعيد الشّعر وتنعيمه.

​معالجة​ الشّعر التّالف.

تقوية الشّعر الضّعيف والتّالف، لاحتوائه على المعادن الضروريّة لصحة الشّعر.

منع تساقط الشّعر؛ لاحتوائه على المعادن والفيتامينات المغذية للشّعر وفروة الرأس.

علاج قشرة الرّأس؛ لاحتوائه على البوتاسيوم، والكربوهيدرات، والزيوت الطّبيعية، والفيتامينات.

تطويل الشّعر وتَحسين نموّه.

ترطيب الشّعر ومنحه اللّمعان.

​خلطات​ الموز التي تفيد في حلِ معظم مشاكل الشّعر:

الموز وحليب ​جوز الهند​ لتغذية الشّعر وترطيبه

المكونات

موزة.

ملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند.

عسل.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

تقشّر الموزة وتُقطّع إلى قطعٍ صغيرة وتوضع في وعاء.

يضافُ إليها حليب جوز الهند وزيت جوز الهند ثمّ يضافُ العسل، وتخلطُ المكوّنات في الخلاط الكهربائي لمدّة 45-60 ثانية للحصول على خليطٍ متماسك.

يغسل الشّعر ويوضع عليه الخليط.

الموز وزيت اللوز لعلاج الشّعر الجاف والتالف ولتنعيمه أيضاً

المكونات

موزة.

بعض القطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير

يخلطُ الموز مع زيت اللوز ويوضعُ على الشّعر، ويتركُ لمدّة خمس عشرة دقيقة، ثمّ يغسل.

الموز والعسل لعلاج الشّعر الجاف

المكونات

موزة ناضجة.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

يوضع العسل في وعاءٍ، ثمّ تضافُ إليه الموزة المهروسة.

تخلط المكوّنات جيّداً وتوضعُ على الشّعر الرّطب، وتتركُ عليه لمدّة عشرين دقيقة، ثمّ يغسل الشّعر بالماء البارد.

الموز ولبن الزبادي لحل مشكلة تساقط الشّعر

المكونات

موزة مهروسة.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

طريقة التحضير

تخلطُ المكونات جيداً وتوضعُ على فروة الرّأس وتترك لمدّة عشرين دقيقة، ثمّ يغسل الشّعر بالماء البارد.

الموز والبابايا لعلاج مشاكل الشعر وفروة الرأس

المكونات

موز.

بابايا.

طريقة التحضير

تخلط البابايا مع الموز لتصبح عجينة.

يوضع الخليط على الشّعر بواسطة الفرشاة، ويترك لمدّة خمس عشرة دقيقة ثمّ يغسل الشّعر بالماء الدّافئ.