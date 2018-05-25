إحذري مواد التنظيف تهدد صحتك!

لا شكّ أن لأدوات التنظيف أهمية كبيرة في حياتنا اليومية بسبب فعاليتها في القضاء على كافة أنواع الجراثيم داخل المنزل. ولكن بينما تعتقدين أن إستخدام تلك الأدوات يخفف من الإصابة بالأمراض والفيروسات، إلّا أنها كفيلة في تعريض صحتك للمخاطر .

فقد نشرت دراسة في مجلة “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”، تربط بين منتجات التنظيف السامة والمخاطر الأكبر لتطوير مشاكل التنفس والرئة.

تابع الباحثون في جامعة Bergen في النروج أكثر من 6000 مشارك على مدار 20 عاماً. ومن المثير للإهتمام أنهم لم يروا سوى آثار سلبية على النساء وليس الرجال.

وقال العالم الذي يرأس هذا البحث الدكتور “Svanes”، أنه عندما يستنشق الإنسان جزيئات صغيرة من مواد التنظيف يؤدي إلى التعديل في الخلايا والتسبب بأنواع خطيرة من السرطان.

وكانت كشفت دراسة أجراها علماء فرنسيون في أيلول 2017، أن الممرضات اللواتي استخدمن المطهرات لتنظيف الأسطح على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، زاد لديهن خطر الإصابة بمرض الرئة بنسبة 24 إلى 32%.

نصائح للتخفيف من مضارّ أدوات التنظيف

– من المهم عدم مزج عدة أنواع من أدوات التنظيف مع بعضها البعض ذلك لأنها تنتج أنواع خطيرة من الأبخرة فيتمّ بالتالي إستنشاقها والإصابة بأمراض الرئة

– الإلتزام بالكمية المناسبة المكتوبة على العبوات عند تنظيف المنزل.

– تهوئة المنزل بشكل مستمرّ وخصوصاً بعد التنظيف للسماح لروائح أدوات التنظيف بالخروج من المنزل.

– وضع القفازات أثناء التظيف منعاً لتسرّب أدوات التنظيف عبر الجلد.