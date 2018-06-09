أول مشاركة لميغان في الاحتفال الرسمي بميلاد الملكة!

انضمت زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، إلى العائلة المالكة في شرفة قصر باكنغهام للمرة الأولى للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي الثاني والتسعين في حفل Trooping the Colour.

واجتمع المعجبون الملكيون في وقت مبكر من هذا الصباح لمشاهدة ميغان وهاري، بعد عودتهما من شهر العسل وهما يتبادلان نظرات الحب على الشرفة المميزة.

وشهدت ميغان مدى البهاء والمرح من المشهد الصيفي التقليدي لأول مرة، عندما وصلت مع الأمير هاري في العربة المخصصة لهما.

وارتدت ميغان، دوقة ساسيكس الجديدة، فستانا من كارولينا هيريرا وقبعة فيليب تريسي. أما كيت، فقد ارتدت فستانا من ألكسندر ماكوين وقبعة جولييت بوتريل.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، التي أجرت مؤخرا عملية جراحية في العين، ترتدي معطفا أزرق اللون وفستانا من ستيوارت بارفين، وقبعة من أنجيلا كيلي.

ووقف الضيوف البالغ عددهم 7500 شخصا على جانبي ساحة العرض كإشارة على احترام الملكة أثناء دخولها House Guards.

وتجمع أفراد العائلة المالكة في وقت لاحق على شرفة قصر باكنغهام لمشاهدة عرض سلاح الجو الملكي، في حين كانت الملكة محاطة بأبنائها، أمير ويلز ودوق يورك، في مقدمة الشرفة، بينما وقف الأمير هاري وميغان ماركل خلفها، محاطين بأعضاء آخرين من العائلة المالكة.

ولم يخل الحدث الملكي من مشاهدات طريفة ولطيفة، حيث شوهدت سافانا فيليبس البالغة من العمر 7 سنوات، ابنة بيتر (الحفيد الأكبر للملكة)، وهي تغطي فم الأمير جورج وتطلب منه الصمت أثناء عزف النشيد الوطني.

يذكر أن عيد ميلاد الملكة إليزابيث الفعلي كان يوم 21 أبريل، عندما بلغت 92 عاما.

المصدر: ذي صن