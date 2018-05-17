أنف ميغان ماركل يطلق موضة تجميلية جديدة

استطاعت #ميغان_ماركل، خطيبة الأمير هاري التي ستصبح زوجته يوم 19 أيار/مايو المقبل، أن تتحول إلى أيقونة موضة في وقت قصير جداً، ما جعلها مطّ أنظار الملايين في العالم. ولكن يبدو أن الأزياء ليست العنصر الوحيد في إطلالتها التي تسعى النساء إلى التشبه بها، فهناك أيضاً أنفها الذي أطلق موضة جديدة في مجال الجراحة التجميلية.

هذا ما أكده أطباء تجميل أميركيون كشفوا أن شكل أنف ميغان تحول إلى موضة عالمية في مجال جراحة تجميل الأنف بتصميمه الناعم وأسلوبه الطبيعي المحدب.

وبعد أن كان شكل أنف كيم كاردشيان هو الأكثر طلباً عالمياً، تحولت الأنظار إلى أنف خطيبة الأمير هاري الذي يتميز بحدبة صغيرة تجعله مميزاً ومتناسقاً عند النظر إليه من الأمام ومن الجانب أيضاً.

كيف يمكن الحصول على شكل هذا الأنف؟

للراغبات بالحصول على شكل أنف ميغان ماركل دون اللجوء إلى الجراحة التجميلية، يمكنهن الاستعانة بتقنية قصيرة الأمد تعتمد على مبدأ التعبئة وتحمل اسم Liquid Nose Job. وهي مصممة خصيصاً لإعادة تشكيل الأنف في 10 دقائق فقط ولنتيجة تدوم حوالي 12 شهراً.

وتظهر النتيجة النهائية لهذه التقنية مباشرة بعد الخضوع لها، ويمكن الاستعانة ببرنامج على الكومبيوتر قبل الجلسة لمعرفة ما ستكون عليه النتيجة التي سيوفرها هذا العلاج، وهي تشكل وسيلة مثالية عند الرغبة بإجراء تعديل على شكل الأنف دون دخول في متاهة الجراحة التجميلية.