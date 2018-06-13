أم المشجعين.. مصرية عمرها 80 “تطير” إلى روسيا!

يلقبونها في مصر بأم المشجعين، فهي لا تتأخر أبداً عن الذهاب لأي مكان لحضور مباريات المنتخب المصري وتشجيع منتخب الفراعنة.

الدكتورة حمى عبد الفتاح، وهي طبيبة بشرية، وكانت لاعبة كرة طائرة في نادي الزمالك المصري التقطت لها صحيفة “اليوم السابع” المصرية صوراً خلال وصولها إلى مطار القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، على مقعد متحرك في طريقها للسفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني الذي سيخوض أول مبارياته في البطولة بعد غد الجمعة أمام أوروغواي.

وذكرت الصحيفة أن الدكتورة حمى كانت من أوائل اللاعبات اللاتي لعبن الكرة الطائرة بنادي الزمالك في فترة الخمسينيات، وهي شقيقة الكابتن بدوي عبد الفتاح نجم الترسانة والأولمبي وهداف إفريقيا في الخمسينيات.

يشار إلى أن بدوي عبد الفتاح شقيق أم المشجعين كان من أشهر وأمهر لاعبي كرة القدم المصرية حيث ولد في الثالث من أكتوبر 1940 في القاهرة، وبدأ مشواره مع الكرة ناشئاً في نادي الإسماعيلي قبل أن ينضم لنادي الترسانة عام 1957.