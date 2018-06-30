أمل كلوني: وصلت إلى بريطانيا لاجئة!

كشفت محامية حقوق الإنسان، أمل كلوني، خلال خطاب في مهرجان الفنون “Luminato” في تورونتو، عن حقيقة وصولها لاجئة إلى بريطانيا بعد هربها وعائلتها من الحرب الأهلية في لبنان.

وشكرت زوجة النجم العالمي جورج كلوني، الحكومة البريطانية خلال خطابها، بسبب مدها يد المساعدة لها ولأسرتها لكي يعيشوا حياة آمنة ويحظوا بتعليم جيد، وكذلك لتحقق ما أرادته في حياتها.

وتابعت كلوني قائلة: “أنا ممتنة لتمكني من دخول بلد أظهر لي كل التعاطف والدعم، وأتمنى لو أن ذلك يحدث في أماكن كثيرة حول العالم”.

كما قام الزوجان مؤخرا بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لـ “مركز حقوق الأطفال المهاجرين”، المؤسسة التي أخذت من جامعة شيكاغو موطنا لها والتي تقدم الاستشارات القانونية للأطفال المهاجرين ممن فقدوا أهلهم.

وساعد كل من جورج وأمل في تمويل 8 مدارس أنشئت لأطفال اللاجئين السوريين في لبنان، وأعربا عن عدم قدرتهم على فصل الأطفال السوريين عن أهلهم الذين لجؤوا بشكل غير قانوني، لكي ينالوا رعاية تتوافق وحقوق الطفل الدولية.