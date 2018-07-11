أصالة تتغزل في محمد عبده وكاظم الساهر.. وهذا ما قالته

نثرت الفنانة أصالة على طريقة المعجبين كلمات الإطراء، ولم تخفِ مشاعرها وهي تعبر عن سعادتها بتواجد نجوم الأغنية محمد عبده وعبدالله الرويشد وكاظم الساهر وماجد المهندس بحفلات سوق عكاظ في الطائف هذا العام، وفرشت عبارات الحب وروداً في طريقهم قبل الصعود إلى المسرح.

كما تمنت أصالة المشاركة أو الحضور بين الجمهور للاستماع والفخر، على حد وصفها، ووضعت ملصقاً للمهرجان يجمع نجوم الأغنية العربية محمد عبده وعبدالله الرويشد وكاظم الساهر وماجد المهندس وكتبت عبر حسابها في إنستغرام: “كما للسياسة رجال وللعلم رجال وللدّين رجال أيضاً للفنّ والإبداع والطّيب رجال وها هم الرجال الكبار يجتمعون في السعوديّة”.

وتابعت: “ليتني معكم لأسعد، ليتني بين النّاس أسمعكم وأفخر، هذا هو العالم الذي أنتمي إليه، وها هم أهله الذين شدّوا من أزره، ونفضوا من على سطحه بعض الغبار ، أنتم للحياة أحبة وفخر ودواء للروح، أطال الّله في عمركم وعمر من أحبّكم”.

كلمات الحب التي نثرتها أصالة لقيت تفاعلاً من الجمهور الذي وصفها بالبادرة الطيبة من نجمة لها حضورها الكبير في سماء الأغنية.

وجاء إطراء أصالة في الوقت الذي يترقب فيه الجمهور السعودي حفلتين ثقيلتين فنياً بدعم الهيئة العامة للثقافة يومي 12 و13 يوليو/ حزيران الجاري، الأولى تجمع فنان العرب والفنان عبدالله الرويشد، والحفلة الثانية تضم النجمين ماجد المهندس وكاظم الساهر، الذي يطل على الجمهور السعودي للمرة الأولى في المهرجانات المحلية.