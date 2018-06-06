أخيراً منافسات ملكة جمال أمريكا بدون بكيني!

رويترز/ أعلنت الهيئة المنظمة لمسابقة جمال الولايات المتحدة أنه لن يتم من الآن فصاعدا الحكم على المرشحات بناء على “جمال مظهرهن الخارجي”، لذا فقد قررت الإدارة إلغاء عرض ملابس السباحة الذي كانت تظهر فيه المتسابقات بلباس للبحر مكون من قطعتين، المعروف بالبيكيني.

وعوضاً عن ذلك سيُطلَب من المتسابقات ارتداء ملابس يشعرن معها بالراحة وتعبر عن أسلوبهن الشخصي. كما سيتم طرح تعكس حول شغفهن ومستوى ذكائهن، ومدى فهمهن للدور الذي ينبغي أن تقوم به ملكة جمال أمريكا.

وقد أوضحت غريتشين كارلسون، رئيسة هيئة أمناء منظمة “ميس أمريكا “، خلال برنامج “جود مورننغ أمريكا”، ” أن هذا الحدث سيعتبر منافسة “تعكس المرأة الأمريكية الحديثة”، مشيرة إلى أن المسابقة ستكون أكثر ترحيباً وشمولاً لجميع الأشكال والأحجام”. كما أوضحت أن هيئة التحكيم ستركز على ثقافة المتنافسات وموهبتهن وتأثيرهن الاجتماعي أكثر من التركيز على شكل الجسم. وأضافت كارلسون، وهي من الفائزات سابقاً باللقب، في هذه المنافسة “من الآن فصاعدا لن نكون مسابقة سنكون منافسة. لن نحكم بعد الآن على مرشحاتنا بناء على مظهرهن الجسدي الخارجي. هذا شيء عظيم”.

وفي مقابلتها التليفزيونية، أضافت كارلسون: “كثير من الفتيات يقلن إنَّهن يرغبن في المشاركة في البرنامج، ولكن لا يفضلن الظهور بكعبٍ عالٍ وملابس سباحة. لذا نود أن نفاجئهن بأنه لم يعد عليهن فعل ذلك”.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة مع اتساع موجة حملة #مي_تو المناهضة للتحرش الجنسي والتي ألقت الضوء على تفشي التفرقة والتحرش الجنسي في الحياة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتم استبدال علامة اختبار عرض السباحة، التي كانت تحتسب بنسبة 10 ٪ من الدرجة النهائية، بعلامة النقاش الذي سيتم تبادله مع هيئة التحكيم. وستطرأ تعديلات على عرض فستان السهرة أيضاً، الذي يحتسب بنسبة 15 ٪ من المجموع العام للعلامة ليصبح على المرشحات اختيار لباسهن بأنفسهن، ويناقشن خلال تلك الفقرة المشاريع الاجتماعية التي ترغب في إطلاقها كل واحدة منهن إذا تم انتخابها.