أحدث الوصفات لتبييض الوجه والجسم معًا

حلم كل فتاة، الحصول على وجه ناعم وجسم أبيض موحد اللون، وهنا يأتي دور التقشير، الذي يعمل على التخلص من الجلد الميت، ولمزيد من التفاصيل عن التقشير وفوائده، مع معرفة أحدث الطرق والخلطات المنزلية البسيطة للحصول على جسم ناعم وناصع البياض، عليك متابعة القراءة واختيار الوصفة المناسبة لك، وتطبيقها لتحقيق الحلم الذي ترغبين فيه.

فوائد تقشير الوجه والجسم:

تفتيح المسام

يعمل التقشير المستمر على فتح المسام المسدودة؛ إضافةً لإزالة التجاعيد، ويمنحك بشرة صافية وأكثر نضارة.

تجديد الخلايا

يساعد التقشير على تجديد خلايا البشرة والجسم معًا؛ إضافة إلى إصلاح البشرة التالفة، والتخلص من التشققات والجلد الميت.

توحيد لون الجلد

يعمل التقشير على توحيد لون البشرة والجسم؛ إضافة إلى سرعة التخلص من أثر الحبوب وحروق الشمس وغيرها من عيوب البشرة.

تنشيط الدورة الدموية

يساعد التقشير على تحريك الدورة الدمويّة وتنشيطها؛ مما ينعش بشرتك وجسمك، كما أنه يعمل على إعادة النضارة والحيوية لبشرتك.

نظافة المسام

التقشير المستمر يبقي المسامات نظيفة وخالية من الأوساخ والشوائب العالقة بالبشرة.

وإليك سيدتي، أفضل الوصفات الطبيعية التي تمنحك جسمًا ناعمًا موحد اللون.

الوصفة الأولى

وصفة الجريب روت لتقشير الجسم والوجه معًا

يحتوي الجريب فروت على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن الأساسية لتغذية البشرة.

المكونات:

ربع كوب عصير الجريب فروت.

ملعقة كبيرة زيت بذور الجريب فروت.

5 ملاعق كبيرة سكر خشن.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي السكر الخشن مع عصير الجريب فروت أولاً.

أضيفي زيت جوز الهند مع زيت بذور الجريب فروت على الخليط السابق.

احصلي على دش دافئ قبل تطبيق الوصفة مباشرة، بحيث يكون جسمك مبللاً.

الوصفة الثانية

وصفة الموز والسكر لترطيب الجسم وتنعيمه

المكونات:

2 موزة ناضجة جدًا.

5 ملاعق كبيرة سكر خشن.

ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة التحضير والاستخدام:

اهرسي الموز قليلاً مع السكر والفانيليا.

استخدمي الوصفة على الجسم والوجه مبلل.

اتركي الوصفة على الجسم والوجه لمدة 50 دقيقة.

اغسلي جسمك جيدًا بالماء الفاتر وليس الدافئ ولا البارد.