الثقافة بين الماضي والحاضر يناقش في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركزنا ففي عصر يوم الأحد المصادف 22/7/2018 و بحضور مجموعة من مثقفي المنطقة حديقة مركزنا تحتضن حواراً مفتوحاً للسيد (كريم سليمان) عضو الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك.

في البداية تم الترحيب بالسيد ( كريم سليمان ) و بعد ذلك أستعرض بعض النماذج من المجلات و الصحف و الكتب و دور النشر التي كانت تصدر و تنشر في الماضي و التي كانت تعتبر منبعاً و مصدراً للثقافة آنذاك ضمن الثقافة المقروءة و بعض المثقفين و الكتاب و الشعراء …. إلخ و تأثير الثقافة في المجتمع و مدى تقدمه و إزدهاره من جميع النواحي و مقارنتها بالمنشورات و الصحف و المجلات الحالية المقروءة و الإلكترونية عبر الإنترنيت و مواقع التواصل الإجتماعي ، و بعدها جرى النقاش بين الحضور مؤكدين على أهمية الثقافة للمجتمعات و مدى تأثيرها الإيجابي للفرد و المجتمع ، و في الختام شكر الحضور جهود مركز لالش / الشيخان على إقامة هكذا نشاطات و دوره الفعال في المنطقة .