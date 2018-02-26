ما سبب وفاة نجمة الهند الشهيرة “سريديفي” بدبي؟

الشرطة تكشف سبب وفاة نجمة الهند الشهيرة “سريديفي” بدبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي الاثنين أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وأوضحت شرطة دبي أن ملف القضية تمت إحالته إلى النيابة العامة في #دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.

وسريديفي كابور، أم لابنتين توفيت السبت أثناء حضورها حفل #زفاف بدبي، وعمرها 54 عاماً.

وكانت النجمة الهندية ستقيم معرضاً في دبي لبعض لوحاتها، لبيعها في #مزاد علني خيري، بدءاً من سعر 15 ألفاً.