سيدة ترزق بأحفاد من ابنها المتوفي منذ عامين

نجحت معلمة هندية تدعى راجاشير باتيل، في أن يكون لها أحفاد من ابنها الذي توفي منذ عامين بعد صراع مع سرطان المخ، مستعينة بعينة من سائل منوي مخزنة لابنها.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، أعربت باتيل عن امتنانها بالحصول على طفلين من ابنها المتوفى لتكون الوسيلة الأفضل لتشعر بالقرب من ولدها الذي سافر إلى ألمانيا للحصول على درجة الماجستير في الهندسة.

وتم حفظ عينة من السائل المنوي الخاص ببراثامش ابن باتيل، قبل أن تقرر الاستعانة بأم بديلة ليكون له ولد وبنت بعد وفاته.

وأوضحت باتيل أن ابنها الذي لم يتزوج، فوضها لاستخدام عينة السائل المنوي الخاصة به بعد وفاته.

وولد التوأم في 12 فبراير/ شباط الجاري، وأطلقت الجدة على الولد اسم ابنها براثامش كما سميت البنت بريشا، وهي كلمة هندية تعني “هبة الله”.

وقالت أخصائية التلقيح الصناعي في مستشفى ساهيادري، صوبرية بورانيك، إن عملية التلقيح الصناعي تلك فريدة من نوعها “لأنها تخص أم مكلومة أرادت أن تستعيد ذكرى ابنها المتوفى بأي ثمن”.