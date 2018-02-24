بعد نجاة عائلتها من الموت..

فنانة عربية ترد على تعليقات الفيس بوك !!

سلّطت الفنانة السورية امل عرفة الضوء على التعليقات الجارحة التي لا تحترم اي مناسبة او مصاب.

وكتبت في منشور عبر حسابها الخاص على موقع ‘فيسبوك’: ‘على واحدة من الصفحات كتب خبر إصابة اختي الكبيرة والتي اعتبرها امي الثانية، الحمد لله الإصابات خفيفة يعني ( مقدور عليها قدام الناس التانيين وخساراتون الفادحة)’.

وأضافت: ‘قلما ادخل لأقرأ التعليقات فضولي هذه المرة أغراني لأقرأ… البعض تمنالي الموت!!! انا التي لم ولن أشمت بموت مخلوق على وجه الارض وعندما أفعل لن أكون سورية أصيلة’.

وختمت بالقول: ‘وعلى فكرة عندما اموت بيكووون عّمري خالص وبس. إلى أي جحيم وصلنا؟؟؟’.

وكانت شقيقة عرفة نجت من الموت وعائلتها، بعدما أصيبت بشظايا جرّاء سقوط قذيفة هاون في منزلها بالعاصمة السورية دمشق.