ديسمبر 26, 2017

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

سقوط مضيفة من طائرة في مطار فنوكوفو بموسكو

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فى :شؤون المرأة
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سقوط مضيفة من طائرة في مطار فنوكوفو بموسكو

فقدت مضيفة طيران وعيها، جراء سقوطها من طائرة ركاب، أثناء قيامها بنقل وجبات الطعام قبيل إقلاع الطائرة من مطار فنوكوفو في موسكو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع أثناء جر المضيفة لعربة طعام، وأثناء محاولتها إغلاق باب الطائرة، زلت قدمها وسقطت من الباب الخلفي من ارتفاع ثلاثة أمتار، ما تسبب في فقدانها الوعي، وتم نقلها في الحال إلى المستشفى.

يشار إلى أن حادثا مماثلا وقع منتصف نوفمبر الماضي، عندما سقطت مضيفة طيران من طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة “شامين إير” أثناء قيامها بنقل بعض الوجبات أثناء توقف الطائرة في أحد المطارات بالصين، وتسبب سقوط المرأة لها بجراح خطيرة وكسور في الصدر.

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