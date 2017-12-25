دليلك لتجنّب الأخطاء الكارثيّة في ماكياجكِ

انسي الألوان الساطعة والتدرجات الصاخبة هذا الشتاء، فالاتجاه السائد للموسم الجديد هو أن تكون الظلال منقطة بألوان معدنية أو حيوية زاهية. ولتجنّب #الأخطاء_الكارثيّة والحصول على طلة متناسقة مع #موضة هذا الموسم في مجال #الماكياج، تابعي النصائح التالية واختاري منها ما يناسبكِ:

– احرصي على إبراز الألوان:

اختاري التدرجات المعدنية لإنعاش الألوان الباهتة، ولإضفاء الإشراق على جفنيك، سلحي نفسك بلون ظلال جميل وفرشاة جيدة، ثم رطبي طرف الفرشاة واستعمليها لأخذ القليل من الظلال ووضعها على الجفن بخط رقيق. يمكنكِ اعتماد لون قوي باستخدام الأصابع من خارج العين نحو داخلها. ولكن من الضروري جدا أن تتجنبي محاولة مطابقة ماكياجك مع طريقة ارتدائك للملابس. بل ضعي الماكياج بطريقة تتلاءم بصورة خفيفة مع إكسسواراتك (الحزام، حقيبة اليد، الأقراط…).

– اعتمدي الإطلالة الراقية:

إذا كنت بارعة حقا في ماكياج العيون أو الشفاه، احرصي على إبراز هذه البراعة بين الحين واللآخر. إلا أن الشرط الوحيد في هذا المجال هو ضرورة أن تذهبي إلى مدى بعيد في استخدام هذه البراعة عن طريق وضع ألوان قوية، لمنح نفسك شكلا نهائيا رائعا. ولمنح عينيك نظرة ساحرة، ابدئي عن طريق رسم محيط عينيك باستخدام قلم بني أو أسود. ولكن احرصي على أن يكون الخط مرتباً دون وجود تلطيخ ظاهر. بعد ذلك، ضعي ظلال العيون بألوان تحبينها على الجفن المتحرك من الزاوية الخارجية للعين باتجاه الزاوية الداخلية. وأخيرا، ضعي لونا فاتحا تحت الحاجبين (ذهبي أو بيج أو وردي) وموّهيه جيدا باتجاه الجفن المتحرك. فمن شأن ذلك أن يوجد هالة جميلة حول هذه المنطقة. وإذا كنت مستعجلة جدا، لا تضعي الماكياج على شفتيك، بل اكتفي بتطبيق مرطب شفاه ملون. ولكن لا تتخلي أبدا عن ماكياج العينين لإبراز نظرتك. وتذكري أن المستحضرات الضرورية التي تسمح لك بالاهتمام بنظرتك حين تكونين مستعجلة هي الكونسيلير وظلال العينين، اختاريها بتدرجات ذهبية إذا كانت بشرتك مطفأة، أو فضية إذا كانت فاتحة، ولا تنسي وضع عدة طبقات خفيفة من الماسكارا على الرموش.

– استعملي الفرشاة:

لتتمكني من وضع الألوان المعدنية بنجاح، يمكنكِ استخدام أصابعكِ أو الفرشاة. ولكن إذا أردت إظهار جمال الألوان الزاهية لا تستخدمي سوى الفرشاة. على أن تأخذي قليلا من اللون بالفرشاة، وتطبّقيه عن طريق الضغط على الجفون مما يساعد على تثبيته لأطول فترة ممكنة، وفي نفس الوقت يحافظ على بريق اللون الذي يُظهر نضارة بشرتك.

إذا لم تتمكني من رسم خط مرتب وجميل على طول رموشك، ابدئي عن طريق وضع نقاط صغيرة ثم صليها معا بلمسات خفيفة نهائية. ثم موّهيها بواسطة عود من القطن.

عند رسم الخط بالقلم، لا تتجاوزي أبدا المنبت الطبيعي للرموش ولا تمدي الخط حتى الزاوية الداخلية لكي لا تجعلي عينيك تبدوان أضيق. على أن تختاري اللون البني لرسم خط العينين إذا كان اللون الأسود يعطيك مظهرا حادا.

– احذري هذه الألوان:

الوردي على تفاحتي الخدين

نسّقي بين لون ظلال خديكِ وتدرّجات ظلال العينين وأحمر الشفاه. فإذا وضعت ماكياجاً كثيفاً على عينيك وشفتيك، احرصي على تطبيق البلاشر بلمسات خفيفة بحيث يجعل وجهك يبدو نضرا. وإذا كان لون ظلال العيون غامقا، ضعي فقط لمسة واحدة من البلاشر لتظهري بشكل منتعش. اختاري لونا خفيفا جدا بحيث لا يفسد البلاشر الغموض الذي يمنحك إياه الماكياج. ولكن إذا وضعت الماكياج على شفتيك فقط، من الضروري وضع البلاشر لإبراز فمك وإنعاش لون بشرتك.

البرتقالي الزاهي على شفتيك

قبل أن تضعي هذا اللون أو مشتقاته على شفتيك، يجب أن تحرصي على أن تكون شفتيك مرطّبة جيداً. وإذا لم تكونا كذلك، فتخلي عن هذا اللون واستعملي مرطب شفاه ذا نوعية جيدة إلى أن تصبحا في حالة جيدة. بعد ذلك يمكنك استخدام هذا اللون إن رغبت. وإذا كنت تتمتعين بالجرأة، ضعي فوق اللون البرتقالي لونا أحمر زاهيا أو ورديا صارخا. وكخطوة أخيرة، ضعي لمسة من الغلوس على وسط الشفتين.

التدرجات الصارخة على أظافرك

الموضة السائدة بالنسبة لطلاء الأظافر هي للدرجات الخفيفة من الأحمر والبيج. كما ينصح أن يتم وضعهما بطريقة متناسقة مع ماكياج الشفتين، أي وضع لون الطلاء الأحمر مع أحمر الشفاه الأحمر ووضع لون الطلاء البيج مع أحمر الشفاه الطبيعي. وإذا رغبت أن تلوني أظافر يديك وقدميك بألوان غير عادية، اختاري الدرجات الغامقة من الطلاء. أما لونا الموسم فهما البنفسجي والبرغندي.

– جرّبي هذه الخلطات اللونيّة:

من الممكن وضع ماكياج لعينيك وشفاهك بطريقة تظهر بريقهما وتثير الدهشة عن طريق مزج درجات من الألوان تتلاءم تماما مع بعضها البعض. فإذا كانت بشرتك غامقة، امزجي ألوان الذهبي والأبيض والبيج والوردي الفاتح لمنح نظرة العينين عمقا أكبر. وإذا كانت بشرتك فاتحة، امزجي ألوان الأبيض المطفي والفضي.

-الأزرق + القرميدي

هذان اللونان رائجان جدا هذا الموسم. فالأزرق ينعش عينيك واللون القرميدي على شفتيك أكثر تجدداً من اللون الأحمر ويميزك عن الآخرين.

– الليلكي + المرجاني

الليلكي لون شاعري أما المرجاني فهو لون حيوي منعش.

– الكحلي + الأسود

يتم وضع اللون الأسود عند منبت الرموش على شكل خط مرتب لإبراز خط الرموش. ويتم وضع اللون الكحلي على الجفن المتحرك لأنه أقل حدة من اللون الأسود وبالتالي يبدو أكثر أناقة.

البنفسجي + الأخضر

ضعي البنفسجي على شكل خط على الجفن المتحرك وخففي لونه بالفرشاة نحو الجفن الثابت. فهذا اللون يمنح عينيك نظرة آسرة. ويتم وضع اللون الأخضر على طول الجفن الداخلي.

البرتقالي + التوتي

ضعي اللون البرتقالي على الزوايا الخارجية للشفتين وضعي اللون التوتي في الوسط.

الفوشيا + الأحمر

استخدمي لون الفوشيا لرسم محيط الفم لزيادة حجمه، ثم ضعي الأحمر ليمنحك مظهرا أنثويا رائعا.

-نعم أم لا؟

قولي لا لـ…

– الشكل الموحد: وضع اللون الوردي على الشفتين والعينين والخدود.

– وضع الألوان بكثافة.

– ظلال العيون السوداء.

– درجات الألوان المملة (الليلكي الفاتح، الوردي الباهت).

قولي نعم لـ…

– الظلال ذات التدرجات الذهبية والفضية التي تجعل نظرتك أكثر اتساعا.

– اللون الأزرق الدخاني أو الضبابي.

– المزيج المثير وغير المعتاد من الألوان.