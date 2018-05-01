51 مركز اقتراع للنازحين في اقليم كردستان

{بغداد: الفرات نيوز} حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 51 مركزا انتخابيا للنازحين عن مدنهم في مدن وبلدات اقليم كردستان.

وذكرت المفوضية في بيان، ان “جميع نازحي محافظات صلاح الدين وكركوك والموصل والانبار في اقليم كردستان يستطيعون الادلاء باصواتهم وفق بطاقاتهم الالكترونية.

وأضافت، ان المفوضية حددت 51 مركزا للنازحين في اقليم كردستان” لافتا الى ان “عدد المراكز الخاصة بالنازحين في اربيل 15 مركزا، كم تم تحديد عدد مماثل للنازحين في محافظة دهوك”.

وتنطلق الانتخابات النيابية الثالثة في العراق في 12 من آيار المقبل.