20 ألف سائح قصدوا دهوك خلال العيد

استقبلت محافظة دهوك نحو 20 الف سائح منذ بداية عيد الفطر، فيما توقع مختص في شؤون السياحة، بلوغ العدد الى 50 الفا.

وقال عبد الرزاق نهيلي، المختص في شؤون السياحة، في تصريح صحفي ان ” التوقعات تشير الى وصول 50 الف سائح الى مختلف المناطق السياحية في محافظة دهوك، بدءا من اول ايام العيد ولغاية اسبوع بعده، مشيرا الى ان الأماكن السياحية في المحافظة اتمت استعداداتها لذلك”.

وأوضح نهيلي ان السياح الذي قصدوا دهوك حتى الآن، أغلبهم قصدوا الاماكن السياحية في منطقة آكري وذلك لقربها من محافظة اربيل، حيث منها يتجهون الى الاماكن السياحية في اربيل، مشيرا اللى ان مديرية السياحة طالبت جميع الأماكن والمرافق السياحية بتوفير افضل الخدمات للسياح.

ولفت نهيلي الى ان السائح الواحد يصرف نحو 250 دولار امريكي خلال سياحته في دهوك وهو ما ينشط الحركة الاقتصادية في المحافظة.