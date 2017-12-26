معصوم للعبادي: لن تستطيع تقويض كيان كوردستان

معصوم للعبادي: ضريبة رفض الحوار كبيرة ولن تستطيع تقويض كيان كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- حذر الرئيس العراقي فؤاد معصوم الاثنين رئيس الوزراء حيدر العبادي من تبعات رفض الحوار مع اقليم كوردستان فيما اشار الى أن ضريبة الرفض ستكون كبيرة وانه لن يستطيع تقويض كيان كوردستان.

وتفجرت ازمة غير مسبوقة بين اربيل وبغداد بعدما اجرى اقليم كوردستان استفتاء تاريخيا في ايلول سبتمبر الماضي وحظي بالتأييد الساحق للاستقلال عن العراق.

وقال معصوم في تصريح صحفي ان جهوده مستمرة لبدء الحوار بين اربيل وبغداد وقد وجه رسالتين بهذا الشأن الى رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني، والى العبادي لكنه لم يتسلم الرد منهما”.

وترفض الحكومة العراقية إجراء محادثات مع اربيل قبل ان يوافق الكورد على شروطها التي تتضمن الغاء نتائج الاستفتاء وتسليم المطارات وواردات النفط والمنافذ الدولية.

وأضاف معصوم ان “جميع الجهات السياسية في بغداد كانت ضد الاستفتاء ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية جميعهم الان يطالبون بالحوار ولا توجد كتلة سياسية ترفض ذلك”.

وفي مناسبات كثيرة دعت حكومة كوردستان الاسرة الدولية الى بذل اقصى جهودها لتهيئة الارضية المناسبة للبدء بمحادثات مع الحكومة العراقية في مختلف الخلافات الشائكة غير ان بغداد لم تبد تجاوبا جديا.

وقال معصوم ان “رفض الحوار سيكون له ضريبته الكبيرة ولن يستطيع العبادي ان يتهرب منه لوجود ضغوط دولية وداخلية”.

واشار معصوم الى ان “العبادي ليس باستطاعته تقويض كيان كوردستان”.

وبين اربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المرتبطة بالطاقة والموازنة والأراضي المتنازع عليها إلى جانب قضايا خلافية أخرى.