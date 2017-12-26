حكومة كوردستان: نحتاج لدعم هذه الأطراف لإجراء الإصلاحات وتجاوز الازمة

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي يوم الاثنين ان الحكومة بحاجة الى دعم المواطنين، والبرلمان، والأطراف والقوى السياسية لإجراء الإصلاحات وتجاوز الازمة المالية التي يمر بها الإقليم.

وقال دزيي في للصحفيين على هامش حضوره قداس بمناسبة أعياد الميلاد للمسيحيين في مدينة أربيل مساء اليوم، ان حكومة كوردستان عازمة على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وانهاء مشكلة الرواتب، مؤكدا ان بعض الإجراءات بما يخص هذا الشأن يحتاج الى تشريع وموافقة من برلمان الإقليم.

وأضاف ان الإصلاحات داخل الحكومة تحتاج الى دعم المواطنين، وبرلمان كوردستان، والأطراف والجهات السياسية لكي يتم اجراؤها.