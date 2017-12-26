إيران تتوغل داخل حدود إقليم كوردستان بعمق 20 كلم في منطقة “سورين”

رووداو – السليمانية: خلال أحد اجتماعات جمعية الثوار والكادحين بكوردستان إيران، في منطقة “زركويز” بمحافظة السليمانية، أخرج عضو المكتب السياسي للجمعية، عبدالله أزرباري، خارطة العراق ووضع يده على الجبال الواقعة في المنطقة الحدودية بين كوردستان إيران وإقليم كوردستان، وتحدث عن تجاوزات الجنود الإيرانيين على حدود إقليم كوردستان.

بحسب القوانين الدولية هناك اتفاقيات متعلقة بالحدود بين العراق وإيران وتركيا، ولكن بعد سقوط نظام البعث، انتهكت السيادة العراقية مئات المرات من جانب إيران وتركيا، وخلال الأعوام الماضية كانت التجاوزات تحدث سراً، ولكن تلك التجاوزات أصبحت علنية في وضح النهار خلال العامين المنصرمين.

وتسعى إيران للسيطرة على النقاط المهمة في المناطق الحدودية مع إقليم كوردستان، وغالبية هذه المعلومات صادرة عن أحزاب كوردستان إيران المعارضة، والتي تتابع تحركات إيران في المناطق الحدودية بشكل مستمر.

ويقول عضو المكتب السياسي لجمعية الثوار والكادحين بكوردستان إيران، عبدالله أزرباري، إن “إيران توغلت داخل حدود إقليم كوردستان في منطقة (سورين)، وأنشأت ثكنة كبيرة هناك”.

وأضاف أزرباري أن “سلسلة جبال سورين في طرف كوردستان إيران تعتبر سداً يمنع حركة التنقل أو بناء قواعد هناك، إلا أنها في طرف إقليم كوردستان منطقة سهلية تسهل فيها حركة الذهاب والإياب”.

واعتبر أزرباري النفق الذي لم ينتهِ إنشاؤه بعد في تلك المنطقة الجبلية، خطراً كبيراً، حيث بدأ العمل في ذلك النفق خلال الحرب الإيرانية العراقية.

وتابع عضو المكتب السياسي لجمعية الثوار والكادحين بكوردستان إيران، أن “3 أجزاء من هذا النفق من أصل 4 تقع داخل أراضي إقليم كوردستان، وعند الانتهاء من إنشائه، ستصبح إيران قريبةً جداً من السليمانية، وسيصبح بإمكانها الوصول إلى هذه المدينة خلال وقت قصير”.

مشيراً إلى أن “إيران وضعت المدافع في تلك السلسلة الجبلية في الماضي، وأن بإمكانها أن تشكل خطراً على مناطق شارزور، بينجوين، خورمال، سيد صادق، ومناطق أخرى من السليمانية باستخدام المدافع متوسطة المدى”.

كانت هناك قاعدة لمقاتلي بيشمركة جمعية الثوار والكادحين بكوردستان إيران في سلسلة جبال سورين، إلا أن مسؤولي المنطقة طالبوهم بإفراغ القاعدة، وحالياً يتواجد فيها جنود إيرانيون.

توجه فريق شبكة رووداو الإعلامية برفقة المقاتل في صفوف بيشمركة جمعية الثوار والكادحين “ريبوار”، إلى المنطقة الحدودية التي تجاوزتها إيران، وبعد السير على الأقدام لمدة ساعة ونصف، وصلوا إلى أقرب نقطة من سلسلة جبال سورين.

وفي هذا السياق قال المقاتل ريبوار، إن “هذا المكان كان موقع قاعدة مقاتلي البيشمركة، إلا أنهم أخرجونا من هذا المكان ومنعوا أنشطتنا، وحالياً توغل الجنود الإيرانيون على مسافة 20 كيلومتراً داخل إقليم كوردستان”.

يشار إلى أن الجيش التركي يتجاوز حدود إقليم كوردستان بنفس الطريقة التي يقوم بها الجيش الإيراني بذلك.

ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم