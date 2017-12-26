تجارة كردستان تعتبر حذف اللغة الكردية من البطاقة التموينية “مقصودة” وترفض تسلمها

السومرية نيوز/ اربيل: اعتبرت وزارة تجارة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن حذف اللغة الكردية من البطاقة التموينية “خطوة سياسية مقصودة” ومخالفة للدستور العراقي، مؤكدة رفضها تسلم البطاقة التموينية التي لا تحمل اللغة الكردية.

وقال مدير عام ديوان وزارة التجارة في الإقليم عبد الرزاق عثمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حذف اللغة الكردية على البطاقة التموينية حالة غير صحية ومخالفة للدستور العراقي”، مبينا أنه “في الأعوام الماضية كانت اللغة الكردية مثبتة الى جنب اللغة العربية على البطاقة التموينية”.

وأضاف عثمان، أن “حذف اللغة الكردية لم يكن خطأ فنيا، وتم إبلاغ وزارة التجارة العراقية بهذا الشأن ونحن ننتظر ردها”، معتبرا أن “حذف اللغة الكردية من البطاقة التموينية هي خطوة سياسية مقصودة، والإقليم يرفض تسلم البطاقة التموينية التي لا تحمل اللغة الكردية”.

يذكر أن العراق يعمل بنظام البطاقة التموينية منذ عام 1991 عندما فرض الحصار الاقتصادي الدولي على العراق آنذاك على خلفية احتلال الكويت، وكانت تتضمن عدة أنواع من الأغذية الرئيسية التي يشتهر العراقيون باستهلاكها، وفي مقدمتها الزيت والطحين والسكر، وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 استمر العمل بها، لكنها شهدت ترجعا ملحوظا، أكده العديد من المسؤولين والنواب.