ديسمبر 26, 2017

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إيران تعيد إفتتاح معبر مهم مع أربيل

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فى :أخبار عــامة
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إيران تعيد إفتتاح معبر مهم مع أربيل

{دولية: الفرات نيوز} أعلنت القنصلية الايرانية في اربيل، ان معبر باشماق الحدودي في مريوان اعيد افتتاحه مع اقليم كردستان لاغراض السفر والتجارة.
وافادت وكالة مهر الايرانية للأنباء ان القنصلية الايرانية في مدينة اربيل اوضحت ان بامكان التجار والمسافرين في الجانبين الاستفادة من هذا المعبر الحدودي الدولي على مدى 24 ساعة للسفر واجراء المبادلات الاقتصادية.
واضاف البيان: ان الرعايا العراقيين الذين لديهم تأشيرات دخول الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، بامكانهم السفر عبر معبر خسروي الحدودي في قصر شيرين اضافة الى معبر باشماق.

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