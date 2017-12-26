تخفيض رسوم السياحة في اقليم كوردستان

كشفت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، عن موافقة حكومة الاقليم على تخفيف رسوم السياحة على الأماكن والمرافق السياحية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، نادر روستي، في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 26/12/2017، ان “وضع السياحة في اقليم كوردستان خلال العام 2017، وحتى الشهر التاسع كان جيدا، ووصل عدد السياح الى اكثر من مليوني سائح، وهو رقم اكثر من عدد السياح في عام 2016، والذي كان مليون و600 الف سائح”.

وأضاف روستي، “بعد اجراء الاستفتاء في اقليم كوردستان في 25/9/2017، العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية تدهورت، مما ادى الى اغلاق الطرق وتراجعت السياحة في اقليم كوردستان”.

واشار روستي الى ان الهيئة قدمت مشروعا ووافقت عليه حكومة الاقليم، “وهو تخفيف الرسوم والضرائب على الأماكن السياحية من فنادق ومطاعم، لمساعدتها في استقطاب السياح”.

ولفت روستي، الى الفعاليات التي تعتزم هيئة السياحة القيام بها خلال فصل الشتاء، مضيفا بأن لدى الهيئة “فعاليات عديدة ستقام خلال الشتاء، منها المعرض الدولي، ومهرجانات الثلج وسباق السيارات على الثلج، ومهرجان الماء في رانية، وغيرها الكثير من الفعاليات”.

وفيما يتعلق بالقيود والشروط المفروضة على السياح من المحافظات العراقية في الوسط والجنوب، قال روستي، “هذا الموضوع ليس لنا علاقة به وهو يتبع المؤسسات الأمنية، لان جميع الاجراءات الامنية من اختصاص هذه المؤسسات، ولا املك معلومات عن الغاء شرط الكفيل لدخول السياح من محافظات العراق الى اقليم كوردستان”.