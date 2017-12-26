بضمنها كوردستان.. العبادي يوجه بزيادة تجهيز النفط الخام للمصافي

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين، بزيادة كميات تجهيز النفط الخام للمصافي لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين، بضمنها محافظات اقليم كوردستان.

وذكر بيان لمكتب العبادي ورد لشفق نيوز انه تم عقد اجتماع للجنة الطاقة الوزارية برئاسة العبادي، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالطاقة الكهربائية والنفط والموارد المائية.

واضاف البيان انه “بهدف السعي لتقليل الهدر في الطاقة الكهربائية وتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر ناقش المجلس الآليات المتبعة لصيانة الشبكات وزيادة القدرة التوليدية والجباية، ووجه وزارة الكهرباء بتقديم دراسة متكاملة على ضوء ما ناقشه المجلس لتقديم دعم لملاكات وزارة الكهرباء من الجباة وقرّاء المقاييس والصيانة وعرض الدراسة على مجلس الوزراء لإقرارها”.

وتابع انه “تمت الموافقة على زيادة كميات تجهيز النفط الخام للمصافي لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين بضمنهم مواطنو محافظات اقليم كوردستان”.

وزاد البيان انه “تمت الموافقة على اعتماد سعر موحد لزيت الوقود المجهز لجميع المعامل الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، كما جرت الموافقة على قيام احدى شركات وزارة الكهرباء بالعمل مع الشركة المنفذة لغرض اكمال محطة صلاح الدين البخارية”.

واضاف ان “المجلس ناقش موضوع شح المياه ووضع برنامجاً للتعامل مع هذا الملف الخطير، لضمان توفر المياه لجميع المواطنين لاغراض الزراعة والشرب، كما وافق المجلس على قيام وزارة النفط بالتوقيع على مذكرة استثمار الغاز المصاحب المنبعث من حقل نهر عمر مع شركة نفطية رصينة”.

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