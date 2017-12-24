الكتل الكوردية في البرلمان العراقي تسعى لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء

أعدوا مشروع قانون بالصدد…

تسعى الكتل الكوردية في البرلمان العراقي لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء، وأعدت مشروع قانون بالصدد لعرضه على البرلمان.

وأفاد مصدر مطلع من الاتحاد الوطني الكوردستاني، طلب عدم الإفصاح عن اسمه لـ (باسنيوز)، أنهم أعدوا مشروع قانون يهدف لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء العراقي وتحويل قسم منها إلى رئيس الجمهورية، وأن مشروع القانون تم عرضه على اللجنة القانونية في البرلمان تمهيداً للتصويت عليه .

واعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أردلان نور الدين، أن تمرير هذا القانون «صعب للغاية»، وقال في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «مسألة الصلاحيات واضحة في الدستور، ولن ينال مشروع القانون الأصوات الكافية في حال تم عرضه على البرلمان، لأن النواب الشيعة سيعارضونه».

بدوره، أوضح عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، النائب الكوردي زانا روستايي في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «مشروع القانون ينص على تحويل بعض صلاحيات رئيس الوزراء، ونقلها إلى رئيس الجمهورية. وكذلك يتعلق بدور الرئاسات العراقية الثلاث وصلاحياتها في اتخاذ القرارات حول المشاكل السياسية».

ويتمتع رئيس الوزراء العراقي بحسب الدستور بصلاحيات سياسية وإدارية واسعة، تمنحه إمكانية اتخاذ الكثير من القرارات الهامة بمفرده دون الرجوع للبرلمان ، كما يعتبر القائد العام للقوات المسلحة العراقية.