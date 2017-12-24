الپيشمرگة قلقة من تحركات الحشد وتعلن التأهب في محور الخازر

شفق نيوز/ اعلن مسؤول محور الخازر لقوات الپيشمرگة، اليوم السبت، ان قواته دخلت في حالة التأهب، معربا عن قلقه من الخروقات التي يرتكبها الحشد الشعبي ضد المسيحيين في حدود برطلة والحمدانية.

وتشير مصادر مطلعة الى ان قوات الحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها مستمرة في الانتهاكات ضد الاهالي في تلك المناطق خصوصا ابناء الاقليات القومية والدينية من مسيحيين وشبك والكورد الايزيديين وفي سهل نينوى ضد المسيحيين.

وقال مسؤول المحور عارف طيفور في تصريح صحفي ان قواته رابضة في مواضعها وفي اقصى حالات التأهب، لافتا الى “العدو” ضعيف جدا في مواجهة قواته.

واضاف ان بامكان قوات الحاق ضربات مميتة بالعدو لذلك ليس بامكانه تحقيق شيء ضد الپيشمرگة.

وعن تحركات الحشد الشعبي في المنطقة اكد طيفور ان الحشد الشعبي موجود في مناطق المحور تم تشكيلها باسم الشبك، مستدركا ان من بينهم اناس من اهالي النجف وكربلاء وان ابناء الشبك لا ينخرطون في الحشد الشعبي.

وعن الخروقات التي ترتكبها قوات الحشد الشعبي اشار طيفور الى ان الحشد ارتكب العديد من الخروقات والانتهاكات في حدود سهل نينوى وخصوصا ضد ابناء المكون المسيحي في مناطق برطلة والحمدانية التي شهدت انتهاكات بشكل اكبر.