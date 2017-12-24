بغداد تلغي اللغة الكوردية في البطاقة التموينية الجديدة.. كوردستان: لن نتسلمها

على الرغم من انه كان مقررا ان تصل جميع قسائم البطاقة التموينية الجديدة الى محافظة السليمانية باقليم كوردستان وتوزع على الوكلاء، الا ان مدير البطاقة التموينية في السليمانية ياسين محمود حمه اكد انه بسبب عدم تواجد الكتابة الكوردية على البطاقة فان حكومة الاقليم لاتوافق على تسلم هذه البطاقات.

وقال حمه في تصريح صحفي، ان ممثل دائرته كان ينتظر في بغداد لوقت متأخر يوم الخميس الماضي لغرض تسلم البطاقات التموينية لغرض جلبها الى السليمانية، الا ان المديرية العامة لتجارة اقليم كوردستان ابلغت ممثل الدائرة بعدم تسلم تلك البطاقات.

واضاف ان سبب عدم تسلم البطاقات الجديدة من قبل الاقليم تعود الى طبعة البطاقة لهذا العام لم تدون فيها المعلومات باللغة الكوردية كما كانت عليه في السنوات السابقة.

كما اضاف ان الدائرة الان بانتظار المديرية العامة لتجارة الاقليم لابداء الموافقة لجلب البطاقة المطبوعة او ان تقوم بغداد باعادة طبع بطاقات اخرى للاقليم.

واوضح ان بغداد ابلغت البطاقة قد تم طبعها قبل احداث 16 تشرين الاول الماضي ولا علاقة لها بالاوضاع الحالية.

وياتي هذا في وقت تبلغ تكلفة طباعة بطاقات اقليم كوردستان نحو مليار ونصف المليار دينار، متسائلا فيما اذا كانت بغداد ستوافق على اعادة الطبع لان الاقليم يرى ان الامر خلفه عمل سياسي.

من: Xelk