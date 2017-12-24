إيضاح من مكتب إعلام الإتحاد الوطني الكوردستاني

لقد بثت فضائية العربية تقريراً مفاده إن الإتحاد الوطني الكوردستاني طلب الدعم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وذلك لحماية مقراته، إننا إذ نفند مضمون هذا التقرير جملة وتفصيلاً نؤكد تأكيداً جازماً بألا صحة له إطلاقاً وإن الإتحاد الوطني الكوردستاني لم يطلب الدعم من اربيل ـــ كما زعم التقرير.

ونحن في الإتحاد الوطني الكردستاني نؤكد بأننا متمسكون بنهجنا الديمقراطي وبعيدون عن مثل هذه الإفتراءات التي لا تخدم المصلحة العامة، وفي الوقت نفسه نعلن بأننا نربأ بفضائية العربية التي تربطنا وإياها العلاقات الإعلامية الملتزمة الرصينة ألا تسمح لمراسليها بنقل الخبر من غير مصادره الوثيقة، آملين ألا يتكرر مثل هذه الأمور.

فيما ندعو مراسليها الكرام ليشرفونا بزيارة مناطق الإتحاد الوطني الكوردستاني وذلك لتقصي الحقائق على أرض الواقع. وتقبلوا تحيات

مكتب إعلام

الإتحاد الوطني الكوردستاني

السليمانية

23/12/2017